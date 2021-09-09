Общество

Псковский Красный Крест приступил к реализации нового социального проекта

В Пскове началась реализация проекта «Курс добра и заботы для преодоления одиночества и оказания социальной поддержки группе пожилых людей, пострадавших от национал-социализма, проживающих в Пскове». Его участниками станут 45 псковичей почтенного возраста, являющихся бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей и детьми войны. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

Данный проект стал одним из победителей конкурса в рамках программы «Место встречи: диалог в России», осуществляемой при поддержке фонда «Память, ответственность и будущее» КАФ.

В рамках нового проекта планируется проведение еженедельных неформальных встреч с пожилыми, состоятся две экскурсионные поездки в Порхов и Пушкинские Горы, пешеходные экскурсии по историческим улицам города Пскова. Также в рамках проекта будет создана служба «Забота», оказывающая помощь особо нуждающимся пожилым людям на дому.

Создание комфортной среды жизнедеятельности для маломобильных пожилых людей будет возложено на социального работника проекта. Он обеспечит выполнение работы по дому, окажет помощь в покупке лекарств и средств личной гигиены, при необходимости окажет содействие в стирке постельного белья, совместно с волонтерами будет сопровождать на прогулке. Социальный работник ежедневно будет посещать 3 маломобильных участников проекта для оказания им социально-бытовой помощи, привлекая к выполнению услуг обученных волонтеров. В зависимости от потребностей частота посещений будет откорректирована с целью большего охвата нуждающихся в помощи и составит за проект 20 человек. По мере необходимости и возможностей проекта будут предоставлены транспортные услуги и сопровождение.

Минимум 3-5 пожилых людей станут геронтоволонтерами проекта и организуют работу «Телефона общения» для постоянного телефонного мониторинга маломобильных и немобильных участников проекта и выяснения их неотложных проблем.

«Отрадно, что с 1 сентября мы смогли запустить новый проект. Он продлится лишь один год, но 45 пожилых маломобильных людей будут окружены заботой и вниманием, смогут не только получить всестороннюю помощь, но, что немаловажно, улучшить эмоциональное состояние, - отметил председатель регионального отделения РКК Пётр Василевский. - Мы всегда рады новым партнерам и проектам».

Новым направлением проекта, по его словам, станет продвижение волонтерской деятельности в работе с пожилыми людьми.

Проект «Курс добра и заботы для преодоления одиночества и оказания социальной поддержки группе пожилых людей, пострадавших от национал-социализма, проживающих в Пскове» реализуется в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог», осуществляемой КАФ при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее».