Школы будут работать 17 сентября во время выборов

Школы будут работать во время выборов 17 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения Александра Бугаева.
17 сентября будет в школах рабочий день. Учебные заведения, где будет невозможно развести потоки школьников и голосующих, проведут внешкольные занятия, уточнил первый замминистра просвещения.
«17 числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно - существует огромное количество мероприятий, которые будут организованы вне школы», - приводятся слова Бугаева в Telegram-канале Минпросвещения.