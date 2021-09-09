«Деревня Соловьи» снизила цены на колбаски для пикника на ближайшие выходные «бабьего лета»

Продлить лето и устроить пикник на даче или за городом предлагает сеть магазинов «Деревня Соловьи».
Только с 10 по 12 сентября во всех торговых точках бренда проходит акция: снижены цены на следующие продукты:
- Колбаски для жарки «Пикник» (свинина) - 256 рублей/кг;
- Колбаски «Кантри-гриль» (говядина) - 349 рублей/кг.
Спешите приобрести любимые продукты по приятной цене!
ВКонтакте: https://vk.com/solovymyaso
Сайт: https://shop.pskovagro.ru/
Адреса магазинов сети в Псковской области:
ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)
ул. Р. Люксембург, д. 11
ул. Коммунальная, рынок Нива
ул.Текстильная, 1Б
ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)
ул. Я. Фабрициуса, д. 29
ул. Ижорского батальона, д. 5
ул.Я. Райниса, 53б
Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)
Псковский район, Неелово, ул. Юбилейная, д. 5а
Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)
Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13
Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9
Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!