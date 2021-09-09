Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Новый язык с нуля
Мы за честных! Мы за бедных!
ТОП-11 детских секций в Пскове
концерт Артура Руденко
выбираем обогреватель
Телефон прямого эфира 56-73-72
господдержка бизнеса и инвесторов
В непрерывном диалоге с земляками
Предупреждают Только раз
 
 
 
ещё Общество 09.09.2021 18:451 Автобус помощи ЛДПР в России называют автобусом добра 10.09.2021 10:520 Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Псковской области 10.09.2021 10:480 Петр Крупеня выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева 10.09.2021 10:350 В Самолве ведутся финальные работы по благоустройству деревни 10.09.2021 10:190 Псковское УМВД выдало иностранцам квоты на временное проживание в России 10.09.2021 10:163 Фотофакт: На площади Ленина установили фонари
 
 
 
Самое популярное 07.09.2021 13:4512 Скобари Покровку не отдадут 07.09.2021 16:082 Никто. Никуда. Не. Уходит 09.09.2021 08:214 Новый поворот судебной практики создала женщина-водитель из Пскова 08.09.2021 12:441 Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев 08.09.2021 16:3518 Псков vs Луки: этот бой мы уже проиграли?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Деревня Соловьи» снизила цены на колбаски для пикника на ближайшие выходные «бабьего лета»

10.09.2021 10:06|ПсковКомментариев: 1

Продлить лето и устроить пикник на даче или за городом предлагает сеть магазинов «Деревня Соловьи».

Только с 10 по 12 сентября во всех торговых точках бренда проходит акция: снижены цены на следующие продукты:

- Колбаски для жарки «Пикник» (свинина) - 256 рублей/кг;

- Колбаски «Кантри-гриль» (говядина) - 349 рублей/кг.

Спешите приобрести любимые продукты по приятной цене!

ВКонтакте: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Я. Фабрициуса, д. 29

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неелово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!

Теги: #скидки #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению новых автоштрафов, в том числе за парковку на газоне и мойку в неположенном месте?
В опросе приняло участие 241 человек
10.09.2021, 10:520 Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Псковской области 10.09.2021, 10:480 Петр Крупеня выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева 10.09.2021, 10:440 «Хайпожоры»: О политических дебатах и «Любви Псов» 10.09.2021, 10:400 Из-за ДТП с фурой в Великих Луках заблокирован центр города
10.09.2021, 10:350 В Самолве ведутся финальные работы по благоустройству деревни 10.09.2021, 10:320 Стало известно, в какой стране живет больше всего депрессивных людей 10.09.2021, 10:190 Псковское УМВД выдало иностранцам квоты на временное проживание в России 10.09.2021, 10:163 Фотофакт: На площади Ленина установили фонари
10.09.2021, 10:140 Водители двух автомобилей пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове 10.09.2021, 10:100 Условный срок получил житель Новосокольнического района за украденный бидон 10.09.2021, 10:061 «Деревня Соловьи» снизила цены на колбаски для пикника на ближайшие выходные «бабьего лета» 10.09.2021, 09:562 Четверых пропавших нашли в Псковской области за сутки
10.09.2021, 09:511 Школы будут работать 17 сентября во время выборов 10.09.2021, 09:490 500 рулонов сена сгорело в Пыталовском районе 10.09.2021, 09:481 В Пскове заказали строительство 2-ой очереди кладбища «Крестовское» 10.09.2021, 09:460 Пожарных вызвали в Детскую школу искусств Пскова
10.09.2021, 09:410 Пять человек пострадали и один погиб в ДТП в Локнянском районе 10.09.2021, 09:330 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя из магазина 10.09.2021, 09:240 В России предлагают реформу системы субсидирования авиа- и железнодорожных перевозок 10.09.2021, 09:170 Tele2 отмечает 30-летие мобильной связи в России
10.09.2021, 09:030 Псковская область принимает участие в Форуме социальных инноваций регионов в Москве 10.09.2021, 08:480 Великолукские самбисты выступят на первенстве России в Казани 10.09.2021, 08:328 Врач назвала наиболее полезные способы приготовления мяса 10.09.2021, 08:150 Мастер-класс для спортсменов из Нижнего Новгорода провели псковские воркаутеры
10.09.2021, 08:000 Интерактивные карты опасных объектов появятся в регионах России 10.09.2021, 07:470 Депутат Госдумы предложила изменить условия включения отопления в жилых домах 10.09.2021, 07:320 Российско-белорусские учения «Запад-2021» проходят в Псковской области 10.09.2021, 07:160 Пропавшего в лесу пенсионера продолжают искать в Бежаницком районе
10.09.2021, 07:007 Пользователей «Умного голосования» предупредили о возможной утечке данных 09.09.2021, 23:354 Российский военный погиб при подрыве машины в Сирии 09.09.2021, 23:2412 Проектировщик разработает два варианта расположения временного моста через Великую в Пскове 09.09.2021, 23:090 Путин допустил создание союзного парламента с Белоруссией
09.09.2021, 22:270 Опубликовано предсмертное письмо советских воинов, расстрелянных в Пскове осенью 43-го 09.09.2021, 22:031 Дорожные знаки установили на новом круговом перекрестке в Пскове 09.09.2021, 21:271 В Рособрнадзоре рассказали, кто чаще всего списывает на ЕГЭ 09.09.2021, 21:060 Программой туристического кешбэка с начала года воспользовались 1,6 млн россиян
09.09.2021, 20:511 Псковский Красный Крест приступил к реализации нового социального проекта 09.09.2021, 20:155 Экипаж с Юлией Пересильд успешно сдал предполетные экзамены 09.09.2021, 19:560 Лучших изобретателей и рационализаторов наградили в Пскове 09.09.2021, 19:540 Псковичей ожидают профилактические визиты Росреестра
09.09.2021, 19:430 В гдовском центре помощи аистам рассказали о неулетевших на юг птицах 09.09.2021, 19:282 В Пскове уменьшилось число социально ориентированных некоммерческих организаций 09.09.2021, 19:160 Режиссер спектакля «Я шагаю по Москве» обещал вернуться в Псков 09.09.2021, 19:050 Псковичей приглашают на шоппинг-сопровождение в «Акваполис»
09.09.2021, 18:580 Семен Серзин: «Я шагаю по Москве» географически не связан с Москвой 09.09.2021, 18:451 Автобус помощи ЛДПР в России называют автобусом добра 09.09.2021, 18:360 Нинель Салагаева назвала эпизоотическую обстановку в Псковской области напряженной 09.09.2021, 18:271 ДТП произошло у школы №23 в Пскове
09.09.2021, 18:230 Псковских педагогов приглашают к участию в международном гуманитарном форуме 09.09.2021, 18:070 Проект iMARS «Ты сильнее вредных привычек» отметили в трех номинациях премии PROBA Awards 09.09.2021, 17:581 Лимоны подорожали больше других продуктов за месяц в Псковской области 09.09.2021, 17:540 Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от гриппа и COVID с интервалом в месяц
09.09.2021, 17:470 Жителя Бежаницкого района оштрафовали за продажу самогона 09.09.2021, 17:440 Международные резервы России вновь обновили исторический максимум 09.09.2021, 17:400 Борис Елкин встретился с жителями микрорайона Шабаново 09.09.2021, 16:522 Факт коммерческого подкупа в сфере строительства установлен в Псковской области
09.09.2021, 16:422 Пригласительные на концерт главного военного оркестра России можно получить в кассе филармонии 09.09.2021, 16:390 Автомобиль столкнулся с автобусом в Пскове 09.09.2021, 16:210 О загрязнении мозгов 09.09.2021, 16:1114 Андрей Турчак: «Единая Россия» обеспечит модернизацию отделений Почты России
09.09.2021, 16:010 Пропавшего в Великолукском районе пенсионера нашли мертвым 09.09.2021, 15:581 Новое оборудование поступило в Псковскую межрайонную больницу 09.09.2021, 15:490 Крыпецкий монастырь приглашает на престольный праздник 09.09.2021, 15:340 В Псковской области обновился порядок предоставления сведений из ЕГРН
09.09.2021, 15:281 Похороны: как псковичам не дать себя обмануть 09.09.2021, 15:200 В Минпросвещения оценили темпы вакцинации учителей от COVID-19 09.09.2021, 15:203 Социолог сделала прогноз относительно результатов выборов в Псковской области 09.09.2021, 15:100 Сторис в Instagram: удобный просмотр
09.09.2021, 14:533 Автобус помощи ЛДПР совершил остановку в Пскове 09.09.2021, 14:390 «Сообразим на троих»: Александр Невский — имя России? ВИДЕО 09.09.2021, 14:340 Водитель «Нивы» пострадал в ДТП на улице Инженерной в Пскове 09.09.2021, 14:251 Большая война и фаер-шоу: опубликована программа фестиваля исторической реконструкции «Хельга»
09.09.2021, 14:141 Тринадцать команд из регионов СЗФО примут участие в первенстве по футболу в Пскове 09.09.2021, 14:080 Почта России выпустит марку в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского 09.09.2021, 14:033 Члены «пятерки» «Единой России» сами решат, идти ли в Думу - Песков 09.09.2021, 13:559 Свято-Тихоновская православная гимназия станет муниципальной
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.