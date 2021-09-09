Общество

Фотофакт: На площади Ленина установили фонари

Благоустройство в сквере на площади Ленина в Пскове приобретает законченный вид. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на территории перед университетом установили фонари. Светильники с шарообразными плафонами напоминают те, что год назад появились в обновленном сквере Народовластия на Запсковье.

Благоустройство на площади Ленина началось в апреле по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ — 27,5 млн рублей.

Среди прочего заменено покрытие на дорожках, произведена легкая перепланировка пешеходных путей, появились новые лавочки у урны, высажены спирея японская, сирень обыкновенная, клен Гиннала, клен остролистный, вяз шершавый, липа мелколистная, кизильник блестящий. По техзаданию новых светильников в сквере должно оказаться 53 штуки.