Общество

Псковское УМВД выдало иностранцам квоты на временное проживание в России

УМВД России по Псковской области выдало иностранцам квоты на временное проживание в Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Заседание комиссии ведомства по распределению квот на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России состоялось 9 сентября. На нем рассмотрели 18 заявок-анкет о выделении квоты, принятых подразделениями по вопросам миграции 3 и 4 августа.

Комиссия приняла решение о выделении четырех квот. В настоящее время остаток квоты, выделенной для Псковской области, составляет 317.

При принятии решения о выделении или отказе в выделении квоты комиссия руководствовалась критериями оценки иностранного гражданина, установленными соответствующим постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года №2345.