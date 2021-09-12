Общество

За ними будущее цифровизации: псковских детей приглашают на пробные уроки в IT-академию

Некоторые родители стараются оградить своих детей от гаджетов. А кто-то, напротив, намеренно усаживает школьника за компьютер, рассчитывая, что он станет крутым IT-специалистом. Если вы уверены, что будущее за цифровыми технологиями, и хотите, чтобы ваш ребенок в этом мире был профессионалом, добро пожаловать в Малую компьютерную академию в городе Пскове.

Новый учебный год уже начался, но в Малой компьютерной академии еще продолжается набор в две возрастные группы: 9–12 лет и 13–14 лет. У тех, кто хочет примкнуть к ним в сентябре, еще есть время.

Обучение в Академии ШАГ в Пскове охватывает все основные области IT. В чем талантлив ребенок, с какой профессией ему стоит связать будущее — в Академии раскроют потенциал каждого ученика. Создание сайтов, web-дизайн и программирование, разработка компьютерных игр, анимация — это не просто модные направления, потребность в таких специалистах растет каждый год.

В IT-индустрии ежегодно появляются новые интересные направления. 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность — в Компьютерной академии обучают самым перспективным цифровым технологиям. Обучение проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

Обучение в «ШАГе» поможет развить интеллектуальный потенциал ребенка. Конечно, не все захотят стать программистами или web-дизайнерами, но полученные знания помогут в учебе. Информационные технологии помогают лучше понимать физику, математику, логику, естествознание. Ребенок будет прекрасно ориентироваться в современном цифровом мире.

По субботам в Малой компьютерной академии проходят мастер-классы по различным направлениям, входящим в программу обучения. Принять участие в них может каждый при условии обязательной регистрации или онлайн, или по телефонам: 8 (8112) 296-440, 79210044007 (мессенджеры).

Поспешите! Количество мест ограничено!

Компьютерная академия «ШАГ» в Пскове находится на Рижском проспекте, 16, на втором этаже, в помещениях 217 и 218. Телефон: 296-440, +7 921-00-44-007 (приемная). Email: pskov@itstep.org. Официальный сайт: www.pskov.itstep.org.

Источник: Академии «ШАГ» в Пскове