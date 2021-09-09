«Хайпожоры»: О политических дебатах и «Любви Псов». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 10 сентября.
Ключевые темы выпуска:
Политические дебаты: правильные vs фейковые. Оппозиция провела прекрасные дебаты. Правда, в формате «никто не пришел». Поэтому участники дебатировали сами с собой. Это что-то новое в практике политических дебатов. Но, видимо представителям оппозиции так проще — никто не спорит и не перебивает. А то, что к организаторам дебатов никто не пришел, в этом, как обычно, обвинили власть. Заодно обнаружили происки конкурентов.
«Любовь Псов»? «PSV»?: новая инсталляция фраппировала псковичей. Казалось бы, жители города привыкли к разному визуальному ужасу, но в этот раз авторы превзошли себя.
В ожидании Путина. А также Андрея Турчака и патриарха Кирилла: кто приедет на открытие памятника в Самолве? Псковские телеграм-аналитики на время перестали быть экспертами по коронавирусу и гадают на приезд «селебрити».
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