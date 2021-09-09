Общество

Причины участвовать в конкурсе «Мисс Псков» назвали его организаторы

У жительниц города Пскова есть много причин участвовать в конкурсе красоты «Мисс Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: тематическая фотосессия финалисток 15-го сезона конкурса

По словам организаторов, есть несколько тезисов, которые «помогут женщинам сказать себе "Да, я участвую"»:

участие в шести тематических фотосессиях с профессиональным макияжем, укладкой и работой лучших фотографов региона;

участие в увлекательных и разнообразных мастер-классах;

увлекательные репетиционные занятия с разными педагогами-постановщиками;

посещение и отдых в аквапарке;

зажигательные заезды в картинге;

яркие творческие мероприятия;

фееричное шоу в лучшем зале города Пскова;

толчок в саморазвитии, личностном росте и достижении новых успехов.

Кроме того, организаторы подчеркнули, что «Мисс Псков» - самый статусный конкурс красоты в Псковской области, который в этом году проводят уже в 17-й раз. Конкурс «Мисс Псков» является региональным этапом конкурса «Мисс Россия».

Организаторы также добавили, что всем девушкам подбирают необходимые комплекты одежды для участия в шоу и мероприятиях, для каждой изготавливают фирменную брендированную футболку и диплом. Участницам вручают фирменные короны на финальном шоу, а также призы и подарки от партнеров.

«На конкурсе предоставляется возможность для самореализации и творчества. Еще думаешь? Не думай! Подавай заявку личным сообщением в нашу группу "Мисс Псков конкурса Мисс Россия" или по телефону: 89113501914 прямо сейчас! Стань участницей шоу №1 нашего региона!» - предлагают организаторы.