Общество

Петр Крупеня выразил соболезнования в связи с гибелью Евгения Зиничева

Соболезнования в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева выразил руководитель регионального СУ СК России генерал-майор юстиции Петр Крупеня, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

«Ушел из жизни настоящий профессионал своего дела, всю жизнь посвятивший себя служению Отечеству, который многое сделал для развития спасательного дела в стране и, в частности, в Псковской области», - говорится в сообщении.

Светлая память о Евгении Зиничеве навсегда сохранится в сердцах сотрудников СУ СК по Псковской области, добавили в управлении.

Церемония прощания с министром МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым состоится 10 сентября в Москве.

Погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву, который возглавлял ведомство с мая 2018 года, указом президента присвоено звание Героя России (посмертно).