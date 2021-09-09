Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд опубликовала видео с тренировки в невесомости. Пост размещен в ее инстаграм-аккаунте.
Видео: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд
Актриса также пояснила, что видео сделано в ИЛ-76. «Мы резко поднимаемся, самолет выключает двигатели и начинает падать. И на 23 секунды появляется невесомость, потом опять поднимается и падает», - рассказала она.
Напомним, Юлия Пересильд готовится к съемкам художественного фильма в космосе. Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на октябрь этого года. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров.
Съемочная группа пробудет на орбите около десяти дней. Съемки пройдут, в том числе, на новом российском модуле «Наука».