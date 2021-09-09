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Юлия Пересильд опубликовала видео с тренировки в невесомости

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд опубликовала видео с тренировки в невесомости. Пост размещен в ее инстаграм-аккаунте.

Видео: инстаграм-аккаунт Юлии Пересильд

«Это видео с невесомости! Я и мой инструктор Анатолий Забрусков. Оно снято не на этой неделе, но это видео очень хорошо подходит к моему состоянию сегодня после этой сумасшедшей недели! Тяжелейшая подготовка к госэкзаменам и в результате два экзамена сданы! Экзамен по станции и по кораблю. Вряд ли у меня получится описать вам, как это было, а было непросто. Важно одно - мы это сделали! В такие сжатые сроки мы смогли понять, почувствовать, выучить, сделать. Мы прошли тяжелый путь и физически, и психологически. Радует одно - дальше еще труднее. Главное - не перестать улыбаться и радоваться», - написала Юлия Пересильд.

Актриса также пояснила, что видео сделано в ИЛ-76. «Мы резко поднимаемся, самолет выключает двигатели и начинает падать. И на 23 секунды появляется невесомость, потом опять поднимается и падает», - рассказала она.

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