Общество

На пушкиногорского алиментщика завели уголовное дело

Уголовное дело за неуплату алиментов завели на жителя Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Мужчина продолжительное время игнорирует свои родительские обязанности и не вносит алиментные платежи на содержание своих несовершеннолетних детей. Его долг составляет почти 100 тысяч рублей.

Ряд принудительных мер к должнику уже применили. Он также привлекался к административной ответственности. Мужчине назначили 50 часов обязательных работ. Наказание он проигнорировал, алименты выплачивать не начал.

В итоге судебные приставы возбудили уголовное дело. Теперь мужчина предстанет перед судом.