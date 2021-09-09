Общество

Псковские пожарные включат сирены в память о погибшем главе МЧС

Псковские пожарные поддержат федеральную акцию и включат сирены в память о Евгении Зиничиве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сегодня во всех федеральных пожарно-спасательных частях выстроят пожарную технику, включат проблесковые маяки и звуковые сигналы. Акция пройдет в 16.00.

Как передает «Интерфакс», сегодня утром в Москве, в Национальном центре управления в кризисных ситуациях, началась церемония прощания с Зиничевым. Проститься с министром МЧС пришли несколько тысяч человек. Среди них президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, губернаторы, политики, общественные деятели и сослуживцы.

Похоронят Зиничева в пятницу днем в родном городе - Петербурге, на Северном кладбище, где лежат родственники министра.

Напомним, 8 сентября МЧС России сообщило, что министр, находившийся на межведомственных учениях по защите Арктической зоны, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Мельник также погиб.

В четверг своим указом президент РФ присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.

Евгению Зиничеву было 55 лет, он возглавлял МЧС с мая 2018 года. С середины 80-х годов он работал в органах госбезопасности, а с начала 90-х - в органах госохраны, в том числе в Службе безопасности президента.