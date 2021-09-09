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Общество

Кадастровая палата предлагает услуги курьера в условиях ограничений из-за COVID-19

10.09.2021 20:02|ПсковКомментариев: 0

Кадастровая палата предоставляет жителям Псковской области и организациям услугу по выездному обслуживанию заявителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

Выездное обслуживание включает в себя:

  • выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;
  • выезд к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости;
  • курьерскую доставку заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения принятых заявлений и запросов.

«Предлагаемую услугу можно заказывать как вместе, так и по отдельности. Как показывает практика, в условиях действия ограничительных мер наиболее востребованным оказывается комплексный вариант: выездной прием и курьерская доставка», – рассказала эксперт кадастровой палаты по Псковской области Валентина Иванова.

Выездное обслуживание не осуществляется на территорию медицинских организаций, исправительных учреждений, следственных изоляторов и воинских частей.

Возможность выездного обслуживания позволяет собственникам значительно экономить время. Благодаря курьерской доставке заявители избавляют себя от повторной поездки и посещения офиса приема-выдачи документов. Сегодня этот вид услуги очень актуален. Услуги оказываются на территории Пскова, Псковского района, Палкинского района, Печорского района и Островского района, подчеркнули в ведомстве.

  • Услуга по выезду к заявителю платная и осуществляется по предоплате. Стоимость услуги за один выезд по приему одного пакета документов составляет 1020 рублей (в том числе НДС) для граждан и 1530 рублей (в том числе НДС) для организаций.
  • Стоимость доставки одного пакета документов на регистрацию и кадастровый учет составляет 1000 рублей с НДС, а для предоставления сведений – 1020 рублей с НДС для физических лиц и 1530 рублей с НДС для юридических лиц. В документе об оплате реквизиты плательщика должны совпадать с реквизитами заявителя, подавшего заявление.

Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы, кому почтенный возраст и различные недуги не позволяют выходить из дома, услуга оказывается на безвозмездной основе. Бесплатно услуга оказывается только в отношении приема документов на объекты недвижимости, правообладателями которых являются указанные лица. Подать заявку может родственник или другой представитель. Для подтверждения права, на безвозмездный выездной прием, необходимо предоставить копии документов заявителя: удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или справка об инвалидности I, II группы.

Сотрудник Кадастровой палаты согласовывает дату и время выезда по приему документов и курьерской доставки с заявителем (доставка осуществляется после истечения срока регистрации, при условии поступления платы). В установленное время заявитель должен находиться по указанному в заявлении адресу и иметь при себе оригинал документа об оплате и документ, удостоверяющий личность (или подтверждающий полномочия представителя). Если заявитель отсутствует на месте в назначенное время, орган регистрации прав направляет заявителю документы посредством почтового отправления не позднее второго рабочего дня, следующего за днем курьерской доставки.

Получить справочную информацию можно по телефону 8(112) 649301 (добавочный 2140), в группе ВКонтакте, написав на электронную почту filial@60.kadastr.ru.

Теги: #кадастровая палата #доставка #курьер
Источник: Псковская Лента Новостей
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