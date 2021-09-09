Общество

Факт незаконного строительства у озера в Невельском районе выявила прокуратура

Факт незаконного строительства возле озера Бурново выявили в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорный орган обратился депутат регионального парламента. По его обращению провели проверку с выездом на место. Кроме того, привлекли специалиста комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Установлено, что вопреки требованиям закона собственник участка начал устанавливать ограждение из металлического профилированного настила в границах береговой полосы и акватории озера Бурново, чем ограничен свободный доступ граждан к водному объекту.

Прокурор направил исковое заявление об обязании собственника убрать ограждение в районный суд.