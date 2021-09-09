Борис Елкин принял участие в посадке памятных дубов в Пскове

Псков присоединился к масштабной акции «Международный сад мира и памяти защитников Отечества». Непосредственное участие в посадке деревьев приняли исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин и глава Пскова Елена Полонская. Об этом Борис Елкин сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина
Памятные дубы высадили в честь:
- 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского,
- 100-летия со дня рождения летчика-космонавта, участника Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Георгия Берегового,
- 60-летия полета первого человека в космос, летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина.
Также была вручена медаль «Благодатное кольцо» настоятелю храма Александра Невского Олегу Тэору.
«Такие мероприятия важны не только для того, чтобы озеленить наш любимый город, но и сохранить память для следующих поколений», - подчеркнул Борис Елкин.
Как вы относитесь к введению новых автоштрафов, в том числе за парковку на газоне и мойку в неположенном месте?