Общество

Областное Собрание займется решением проблемы с качеством мобильной связи в регионе

Псковское областное Собрание займется решением проблемы с качеством мобильной связи на территории региона. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального парламента Александр Котов, перечисляя круг вопросов, с которыми наиболее часто обращаются жители.

По его словам, не на всей территории Псковской области есть мобильная связь как таковая, поэтому данной проблемой давно озадачены и областная администрация во главе с губернатором, и депутаты. «В этом году будет построено 48 сотовых вышек за счет бюджетных средств, что позволит увеличить охват населенных пунктов региона мобильной связью», - напомнил Александр Котов и обозначил еще один момент, вызывающий беспокойство: «даже там, где еще 2-3 года назад связь была устойчивой и надежно работала, сигнал стал слабым».

«Мы выделяем средства на установку вышек, а имеющееся оборудование выдает сигнал слабее, чем раньше. Мы обязательно будем этим заниматься. Хочу поговорить на эту тему с профильными органами исполнительной власти. Думаю, целесообразно провести встречу с сотовыми операторами, чтоб понять, что происходит, и наметить пути решения этой проблемы», - резюмировал спикер регионального парламента.

В числе прочих проблем, которые волнуют жителей Псковской области, Александр Котов перечислил перебои с водоснабжением, состояние сельских домов культуры, социальных учреждений и муниципальных дорог, а также условия, в которых работают сотрудники почты. «То, в каких условиях работают почтовые отделения, - просто непростительно. Есть случаи, когда отделения почты располагаются в неотапливаемом помещении без электроэнергии. Это надо в корне менять», - подчеркнул гость студии, напомнив слова секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о том, что регионам надо выделять субсидии на модернизацию почтовых отделений и расширение спектра почтовых услуг.

Также Александр Котов прокомментировал ситуацию с ремонтом Стругокрасненской средней школы. «Там системная проблема. С первым подрядчиком пришлось расторгнуть договор, так как он не смог выполнить свои обязательства. Со вторым подрядчиком могла быть та же ситуация — он не выполнял в полном объеме обязательства, поэтому пришлось вмешаться в проблему. Над ее решением работал и глава района, и отдел образования, и УКС, и администрация области помогала. Потребовалось небольшое дополнительное финансирование. Вместе мы добились, чтоб основные работы внутри здания были выполнены до начала учебного года», - рассказал Александр Котов и добавил, что заключен новый контракт на оставшиеся ремонтные работы, которые не будут мешать учебному процессу.