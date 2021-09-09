Общество

Новая техника появилась в школах-интернатах Псковской области

ПАО «Ростелеком» помог приобрести компьютерную технику для воспитанников интернатов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

«Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО "Ростелеком" продолжает череду добрых дел в пользу подопечных Псковского областного отделения Российского Детского фонда – воспитанников школ-интернатов и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. С начала года уже реализовано семь благотворительных проектов на общую сумму более 300 000 рублей в пользу детей из Опочецкой и Красногородской коррекционных школ-интернатов, Пушкиногорской и Опочецкой школ-интернатов, Центра специального образования №3 и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в городе Великие Луки, а также для учеников Средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского в Пскове», - рассказали в Детском фонде.

Проекты позволили школам закупить компьютерное оборудование для проведения уроков и практических занятий. Так, для Опочецкой коррекционной школы-интерната приобрели новый ноутбук и беспроводную акустическую колонку для проведения занятий школьного хореографического ансамбля.

Ребята из Центра помощи детям в Великих Луках теперь будут учиться фотографировать благодаря подаренному фотоаппарату. А в кабинете столярного дела в Красногородской коррекционной школе-интернате появились проектор и принтер для наглядности демонстрируемой информации на практических занятиях. Кроме того, удалось оборудовать компьютерами, принтерами и проекторами несколько учебных кабинетов в интернатных учреждениях в Опочке, Пушкинских горах, Великих Луках и Пскове.

«На этом добрые дела филиала ПАО "Ростелеком" в Новгородской и Псковской областях не заканчиваются! В настоящее время ведется работа над еще одним совместным благотворительным проектом в пользу воспитанников Бобровского детского дома-интерната. Детский фонд сердечно благодарит давних друзей и партнеров из компании "Ростелеком" и лично директора Ольгу Родионову за трепетное и внимательное отношение к детям-сиротам Псковской области! Ваша поддержка – большой вклад в развитие детей!» - подчеркнули в Детском фонде.