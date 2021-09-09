Общество

Псковские школьники вышли в финал Президентских состязаний

Псковские школьники вышли в финал Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» и соревнований «Президентские состязания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

В период с 6 сентября по 26 сентября в Краснодарском крае на базе детского центра «Смена» проходит финальный этап игр. В соревнованиях принимают участие победители региональных этапов – 960 участников из 80 регионов страны.

Псковскую область в Президентских спортивных играх представляют обучающиеся пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина.

С 7 по 27 сентября пройдет финал спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», участниками которых станут 1400 ребят - команды 7-х классов - победители региональных этапов из 81 субъекта России. Впервые Президентские состязания пройдут на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок».

Псковскую область среди городских класс-команд представляют ученики средней общеобразовательной школы №1 имени К. С. Заслонова города Невеля, среди сельских класс-команд – обучающиеся изборского лицея Печорского района.