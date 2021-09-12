Общество

Новые клиенты Росбанка получат кешбэк 20% по картам Visa

Кешбэк 20% за покупки у компаний-партнеров Росбанка будет начисляться всем держателям карт Visa с 1 сентября по 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росбанке *.

Среди партнеров-участников акции:

сеть гипермаркетов Лента,

интернет-магазин Ozon,

сервис доставки еды Delivery club,

Аптеки 36.6,

Аптеки Горздрав,

сеть гипермаркетов Самбери и Броско маркет.

Максимальная сумма кешбэка за покупки у каждого партнера составляет 3 000 рублей в месяц.

Чтобы активировать кешбэк, необходимо зайти в новое приложение Росбанк Онлайн в раздел «Спецпредложения», выбрать интересующие предложения и нажать кнопку «+» или «Подключить».

Акция действует для всех карт Visa при оплате у указанных партнеров после обязательной активации в Росбанк Онлайн. Выплата кешбэка осуществляется до конца календарного месяца, следующего за отчетным. Кешбэк учитывается по каждому партнеру отдельно, рассчитывается каждый месяц.

Подробнее об акции можно прочитать по ссылке.