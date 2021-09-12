Новые клиенты Росбанка получат кешбэк 20% по картам Visa

Кешбэк 20% за покупки у компаний-партнеров Росбанка будет начисляться всем держателям карт Visa с 1 сентября по 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Росбанке *.
Среди партнеров-участников акции:
Максимальная сумма кешбэка за покупки у каждого партнера составляет 3 000 рублей в месяц.
Чтобы активировать кешбэк, необходимо зайти в новое приложение Росбанк Онлайн в раздел «Спецпредложения», выбрать интересующие предложения и нажать кнопку «+» или «Подключить».
Акция действует для всех карт Visa при оплате у указанных партнеров после обязательной активации в Росбанк Онлайн. Выплата кешбэка осуществляется до конца календарного месяца, следующего за отчетным. Кешбэк учитывается по каждому партнеру отдельно, рассчитывается каждый месяц.
Подробнее об акции можно прочитать по ссылке.
*Новый клиент – клиент, у которого по состоянию на 01.09.2021 не было в банке открытых текущих счетов. Акция действует с 1 сентября по 30 ноября 2021 года.