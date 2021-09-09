Общество

Более 20 уволенных сотрудников «Шелонского» готовы работать в Соловьях

22 уволенных сотрудника свинокомплекса «Шелонский» готовы работать на основном производстве ООО «ПсковАГроИнвест», в деревне Соловьи Псковского района. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, комментируя непростую ситуацию, в которой оказалась производственная площадка. Напомним, из-за вспышки АЧС из участка «Шелонский» пришлось уволить 181 сотрудника.

«Это беда для власти региона, экономическая проблема для собственников предприятия и беда для тех, кто в считанные дни остался без работы», - констатировал гость студии. Александр Котов также напомнил, что из уволенных сотрудников 55 приняты обратно для проведения дезинфекции и определенного вида работ, необходимого для последующего восстановления работы на площадке.

В службу занятости обратились 85 человек, из них 18 трудоустроены, в том числе 5 - на Порховский маслосырзавод, 3 – в санаторий «Хилово», и еще несколько человек - на завод «Судома» в Дедовичском районе. Организуется подвоз работников к месту работы. «Кроме того, по данным службы занятости, в Порховском районе есть порядка 160 вакансий. То есть возможность для трудоустройства уволенных сотрудников "Шелонского" имеется», - подчеркнул Александр Котов.

Помимо этого у уволенных сотрудников свинокомплекса есть возможность трудоустроиться на основное производство, расположенное в деревне Соловьи Псковского района. «Гендиректор "ПсковАГроИнвеста" Ирина Толмачева сообщила, что, если желающих наберется достаточно, то будет организован подвоз сотрудников в Соловьи. На текущий момент согласны ездить туда на работу 9 человек, еще 5 — если их устроит график работы, 3 — если их будет забирать автобус из деревень Смоленец и Паникша и еще 1 — если устроит зарплата. Плюс 4 человека сейчас ездят на работу в Соловьи на своей машине», - рассказал председатель областного Собрания.

63 сотрудника «Шелонского» признаны безработными. «Так как люди уволены из-за АЧС, они три месяца будут получать не среднюю зарплату, а минималку — 12130 рублей, а потом — пособие по безработице в сумме не более 5 тысяч. Это маленькие средства в сравнении с высокой зарплатой, которую они получали, но надо продержаться до момента, пока карантинные ограничения на данном участке будут сняты и руководство предприятия возобновит здесь производство свинины», - добавил председатель областного Собрания.

Александр Котов пообещал, что уволенные сотрудники «Шелонского» не останутся один на один с проблемой. «Мы стараемся использовать любые возможности, чтоб людям помочь. Понятно, что кто-то потеряет в доходах, но это временная ситуация, ее надо пережить. Со стороны собственника четко заявлено — производство будет возобновлено, как только ситуация позволит», - заключил Александр Котов.