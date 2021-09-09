Общество

Рабочие специальности получат более 500 осужденных в Псковской области

Более 500 осужденных начали осваивать азы профессионального мастерства по 14 различным специальностям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Под руководством квалифицированных преподавателей осужденные приступили к обучению. Все специальности востребованы не только в колониях, но и на рынке труда региона: электромонтер, слесарь-электрик, машинист (кочегар) котельной, стропальщик, станочник-распиловщик, швея, повар, маляр, станочник деревообрабатывающих станков, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, отметили в ведомстве.

Занятия организованы как по программам среднего профессионального образования, так и по программам профессионального обучения, срок обучения составляет от 2-10 месяцев. После этого осужденным присваивается квалификация и выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.