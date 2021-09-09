Общество

Псковский филиал академии ФСИН укрепляет взаимодействие с территориальным органом ведомства

Состоялась рабочая встреча начальников Санкт-Петербургского университета ФСИН России Александра Крымова и Псковского филиала академии ФСИН России Александра Сысоева с руководителем УФСИН России по Псковской области Евгением Стариковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского филиала академии.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы организации взаимодействия в сфере повышения качества подготовки сотрудников для уголовно-исполнительной системы, их профессионального совершенствования и роста. Определили ключевые направления совершенствования практической подготовки обучающихся в ходе освоения образовательных программ высшего образования.

«Взаимодействие образовательной организации с территориальным органом ФСИН России выражается не только в профессиональном и практическом обучении, но и проведении совместных мероприятий профилактической направленности. Ежегодно Псковский филиал академии и УФСИН России по Псковской области реализуют мероприятия в рамках плана по противодействию коррупции и профилактике правонарушений среди личного состава вуза», - отметили в филиале академии.

На встрече стороны пришли к соглашению, что работа в этих направлениях будет крепнуть и развиваться.