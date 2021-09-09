Общество

Психолог раскрыл причины ненависти россиян к их работе

Психолог Алексей Рощин раскрыл причины ненависти россиян к их работе. По его мнению, в последнее время напряжение на работе нарастает по ряду объективных причин, и люди начинают воспринимать трудовую деятельность как «лямку», не получают удовольствия.

В беседе с НСН эксперт отметил, что труд в радость — это норма, несмотря на некоторые сложности. Он отметил, что в идеале, на работу нужно ходить как на праздник, но такое бывает далеко не всегда, по большей части это воспринимается как печальная необходимость, на которую тратятся силы, нервы и время.

Алексей Рощин отметил, что в последнее время в России сильно возросла степень эксплуатации, например, когда работодатели стараются урезать обеденные перерывы, усиливают контроль или устанавливают камеры для наблюдения за сотрудниками.

«Люди видят, что размер эксплуатации увеличивается, им не дают буквально вздохнуть, конечно, им это не нравится, они не удовлетворены. Эти недружественные меры со стороны работодателя не способствуют ничему хорошему, в такой фирме будет постоянная текучка», — рассказал психолог.

Он добавил, что политика многих компаний портит отношения в коллективе, в том числе создавая атмосферу злой конкуренции, доносительства, угрозы сокращения. При этом проявлять недовольство начальством, которое устраивает негатив во время рабочего процесса, небезопасно, поэтому раздражение зачастую выплескивается на коллег.

Алексей Рощин пояснил, что настоящий профессионал не должен переживать и терпеть недостойное поведение коллег или работодателей, поскольку он легко может найти новое место работы. В этом случае он не боится увольнения, проявляет меньше агрессии. Специалист порекомендовал не переживать по поводу потери работы и заключил, что если условия не устраивают очень сильно, лучше уйти и устроиться в другую компанию, передает «Лента.ру».