Общество

В Пскове стартует акция «Спорт против наркотиков»

В Пскове стартует акция «Спорт против наркотиков», об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Здоровье и волевой дух нужно укреплять с детства. Многие родители с этим согласны, поэтому вопрос о том, в какую секцию отдать ребенка, часто обсуждается на семейных советах.

В целях популяризации здорового образа жизни и профилактики наркомании сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, взаимодействуя с Центром молодежи и общественных инициатив Псковской области, запустили позитив-акцию #Спорт против зависимости.

В период с 10 по 16 сентября 2021 года на страницах группы «Антинаркотическое добровольчество Псковской области» (https://vk.com/club180367439), «Молодежь Псковской области» (https://vk.com/pskov_mol) «ВКонтакте», а также в «Инстаграм» (anti_drug_volonteering, pskov_mol) Вы сможете просмотреть видеоролики, в которых будут освещены бесплатные детские спортивные секции нашего города», - сообщили в полиции.