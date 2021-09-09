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Общество

В Псковской области стартует конкурс «Народный участковый - 2021»

11.09.2021 12:13|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области стартует первый этап конкурса «Народный участковый — 2021». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса будут выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе. УМВД России по Псковской области приглашает граждан принять участие в голосовании за своего участкового. Голосование проходит с 11 по 20 сентября.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.

Второй этап конкурса организуется УМВД России по Псковской области и проводится путем размещения до 1 октября на официальном Интернет-сайте УМВД России по Псковской области информации об участковых уполномоченных полиции - победителях первого этапа конкурса для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа конкурса.

Лучший участковый области определится большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на Всероссийском конкурсе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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