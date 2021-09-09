Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Статистика по муниципальным образованиям: Псков – 16761, Великие Луки – 7754, Бежаницкий район – 509, Великолукский район – 1166, Гдовский район – 770, Дедовичский район – 1111, Дновский район – 378, Красногородский район – 431, Куньинский район – 454, Локнянский район – 333, Невельский район – 1880, Новоржевский район – 676, Новосокольнический район – 1274, Опочецкий район – 1299, Островский район – 2209, Палкинский район – 498, Печорский район – 869, Плюсский район – 848, Порховский район – 1444, Псковский район – 3931, Пустошкинский район – 478, Пушкиногорский район – 574, Пыталовский район – 562, Себежский район – 807, Струго-Красненский район – 605, Усвятский район – 308, иногородние (с 30.12.2020) — 46.

Опубликована свежая статистика по заболеваемости COVID-19. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, на данный момент в регионе проведено 513 378 исследований (1724 за минувшие сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 47975(+96). Выздоровело – 41592 (+38). Умерло – 713 (+4).

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