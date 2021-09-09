Общество

Умер экс-член президиума Псковского областного суда Вячеслав Суров

На 79-м году жизни скончался Заслуженный юрист России, федеральный судья в почетной отставке Вячеслав Суров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Он принял участие в траурной церемонии прощания и выразил соболезнования семье и близким покойного.

«Отдавая дань уважения, благодарности и признательности заслугам Вячеслава Филипповича, проститься с ним пришли его коллеги, многие годы, проработавшие с ним в органах судебной власти, представители органов государственной власти и юридического сообщества Псковской области, и, конечно, друзья и близкие», - рассказал Дмитрий Шахов.

Вячеслав Филиппович Суров родился 24 февраля 1943 года в городе Алатырь Чувашской ССР. С 1962 по 1965 г. проходил службу в Вооруженных силах СССР. В 1966 году поступил в Саратовский юридический институт им. Д.И.Курского. По окончании вуза в 1970 году зачислен стажером в Порховский районный суд Псковской области. В том же году он был избран судьей Порховского суда. С 1976 по 1986 год – судья Великолукского городского суда. С 1986 года – судья Псковского областного суда, с 1995 года – член президиума областного суда. В 2002 года за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу ему присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». В 2003 году Вячеслав Суров возглавил судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда. В 2011 году по возрасту вышел в отставку с должности члена президиума и председателя судебной коллегии по уголовным делам Псковского областного суда.

В 2003 году ему было присвоено звание «Ветеран труда». За большой личный вклад в дело укрепления законности при осуществлении правосудия Вячеслав Суров неоднократно поощрялся руководством Верховного Суда РФ и органов судейского сообщества, а также Почетными грамотами Совета Федерации, администрации Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов.