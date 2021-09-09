Общество

Роспотребнадзор: масочный режим отменят, когда люди перестанут заражаться

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что пока оснований для снятия масочного режима нет. Требование носить маски из-за COVID-19 не будет отменено до тех пор, пока россияне не перестанут заражаться коронавирусом, заявила она.

«Нет, сейчас нет (оснований). Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией»,— сказала Анна Попова ТАСС в ходе фестиваля «Таврида.АРТ».

Глава Роспотребнадзора назвала вакцины от коронавируса главным инструментом, который позволит достичь отмены масочного режима. «Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек»,— сказала она.

Как отмечает «Коммерсант», сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Москва, по его мнению, находят баланс между введением ограничений в связи с коронавирусом «и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города». Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не могут «постоянно держать людей в четырех стенах взаперти», но ослабляют ограничения в соответствии с динамикой заболеваемости, а не исходя из «каких-то политических мотивов».