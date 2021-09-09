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Общество

Псковские десантники совершили стокилометровый марш для участия в учениях «Запад-2021». ВИДЕО

11.09.2021 13:38|ПсковКомментариев: 0

Военнослужащие ВДВ совершили стокилометровый марш на полигон «Струги Красные» для участия в учениях «Запад-2021», сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

«Подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» совершили 100 км марш на полигон «Струги Красные».

На марше десантники преодолели участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений на боевых машинах в составе колонны гусеничной и автомобильной техники.

На маршрутах движения огнем вооружения боевых машин десанта БМД-4 М, БТР МДМ «Ракушка» и стрелкового оружия десантники отразили нападение вооруженной группы незаконного вооруженного формирования (НВФ) условного противника.

Расчеты подразделений противовоздушной обороны десантников из переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Верба», самоходных ЗРК «Стрела-10МН», зенитных установок ЗУ-23-2 отразили воздушное нападение условного противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.», - отметили в Минобороны.

Фото и видео: департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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