Общество

Минздрав: в России перестало снижаться потребление алкоголя

Потребление алкоголя в России, которое в течение десяти лет сократилось более чем на треть, в прошлом году перестало снижаться. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в субботу, во Всероссийский день трезвости, передает ТАСС.

«За последнее десятилетие объем потребления алкоголя снизился где-то с 15 литров до 9,1 в пересчете на этанол, но 2020 год, к сожалению, нам дальнейшей динамики пока не дал. Эта цифра остановилась на уровне 2019 года. Мы видим, что именно направление по профилактике алкоголизма - это наиболее простой и эффективный метод сохранения здоровья», - сказал министр.

Он отметил негативный эффект алкоголя на здоровье населения, особенно трудоспособного возраста. «Мы видим, что где-то 5,3% смертей, по статистике, сопряжено с алкоголем, и наркологическая служба и формирование профилактического направления является особо актуальным», - добавил глава Минздрава.

Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. Его первое празднование состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге под лозунгом «В трезвости - счастье народа!». Праздник был учрежден по инициативе общественности и православной церкви.