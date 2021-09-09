Общество

Команда псковского «Горводоканала» пробилась в «золотой финал» турнира по мини-футболу в Москве

Команда псковского «Горводоканала» пробилась в «золотой финал» турнира по мини-футболу в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили сотрудники муниципального предприятия.

«Сегодня в Москве прошел Всероссийский благотворительный турнир РАВВ по мини-футболу «Кубок Водоснабжения 2021» и наша команда впервые приняла участие в соревнованиях подобного формата. Расширение границ, новый опыт, сильные соперники - то что нужно молодой развивающейся команде!

Пройдя весь цикл игр турнира, команда Горводоканала показала прекрасные результаты, попала в золотой финал и заняла почётное четвёртое место! Достойный результат и стимул двигаться вперёд! Радуемся, гордимся, благодарим наших героев и не перестаём верить и ждать новых побед!» - сообщили сотрудники предприятия.