Общество

В Дедовичах высадили аллею первостроителей Псковской ГРЭС

11 сентября, в день 120-летия поселка Дедовичи энергетики высадили яблоневую аллею в честь первостроителей Псковской ГРЭС имени Алексея Мешкова – первого директора электростанции. Основным элементом композиции стало кованое дерево, корни которого символизируют лопасти ротора турбины. Центральную часть аллеи украшают вишневые деревья из сада Алексея Мешкова.

В мероприятии приняли участие сотрудники Псковской ГРЭС, представители Совета молодежи и профсоюзной организации, ветераны электростанции, жители и гости поселка, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Алексей Алексеевич Мешков 70 лет жизни посвятил советской энергетике, в том числе 37 лет отработал на Псковской ГРЭС. Именно под его руководством были введены в эксплуатацию два энергоблока электростанции и построен жилой поселок Дедовичи.