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Общество

Акция «Помоги пойти учиться» продолжается в Псковской области

11.09.2021 17:12|ПсковКомментариев: 0

В регионе продолжается всероссийская акция МВД России «Помоги пойти учиться». В рамках этого мероприятия сотрудники ОМВД России по Псковскому району и общественники навестили детей из семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Таким семьям уделяется особое внимание сотрудников полиции, поэтому гости заранее знали, какой помощи ждут родители и дети. Кому-то требовались школьные принадлежности, а кому-то – и обувь по сезону. Помощь и подарки получили все - от первоклассников до выпускников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инспектор ПДН Ольга Смирнова напомнила ребятам о необходимости соблюдать правила личной безопасности как дома, так и в общественных местах и вблизи проезжей части. Представитель Общественного совета при УМВД Виктор Петкевич в свою очередь пожелал ребятам хороших оценок и достижений в учёбе.

Напомним, что главной целью мероприятий, проводимых в рамках всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться», является поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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