Общество

Псковичи примут участие в слете активистов движения «Пост №1»

С 11 по 14 сентября 2021 года в Твери пройдет Всероссийский слет активистов движения «Пост №1», в котором примут участие обучающиеся МБУ ДО Центр «Патриот».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона, пройдут образовательные мероприятия с участием видных общественных деятелей, экспертов в области развития гражданского общества – деловые игры, дебаты, консультации, встречи с ветеранами, героями России.

Также будут организованы работа площадок, направленных на изучение исторического наследия, на освоение знаний и навыков по реализации гражданско-патриотических проектов, обмен опытом работы в сфере патриотического воспитания, установление партнерских связей между лидерами и активистами патриотических и кадетских объединений, экскурсионная программа по местам боевой славы.

Кроме того, состоятся Всероссийское совещание «Формирование Патриота России: новые форматы» и Всероссийский «Урок Памяти».