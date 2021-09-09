Общество

Российский солдат ушел с автоматом в лес за грибами и не вернулся

Сотрудники правоохранительных органов Кировской области продолжают искать солдата, который ушел в лес с автоматом и не вернулся. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Служащие воинской части ракетного полка рассказали, что три дня назад 24-летний Рустам Нуртекешов стоял в карауле на КПП в то время, как на близлежащем полигоне проводились тренировочные занятия. После этого он отпросился у командира в лес за грибами, но обратно в часть не пришел. С собой у него был незаряженный автомат АК-47.

По информации LIFE SHOT, на данный момент поисками мужчины занимается ОМОН и кинологи. В поисковых операциях участвуют 120 человек, задействованы также два вертолета. Сослуживцы Нуртекешова рассказали, что он был в хороших отношениях с другими солдатами. Отмечается, что дома его ждут родители и невеста.

Как отмечает «Лента.ру», 7 сентября сообщалось, что пожилого жителя подмосковного Подольска, который отправился за грибами и пропал, нашли мертвым. 62-летний Александр Удалкин 4 сентября 2021 года поехал в лес и не вернулся. Его искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».