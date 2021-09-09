Общество

Верховный суд запретил блокировать алименты на банковских счетах должников

Верховный суд России сделал специальное разъяснение в обзоре судебной практики: нельзя блокировать алименты на банковских счетах. У гражданина должна быть возможность снять их в любое время, несмотря на долги, пишет «Российская газета».

В качестве примера приведено дело, в котором банк по исполнительному листу наложил арест на денежные средства, поступающие на расчетный счет должника в этом банке. Сами деньги не были списаны, их просто заморозили. «Должник, не согласившись с действиями банка, обратился в суд с заявлением о признании их незаконными, мотивировав требование тем, что на данный банковский счет зачисляются алименты на содержание его несовершеннолетних детей», - говорится в обзоре.

Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга. Однако представитель банка в суде высказал мнение, что деньги на счете остались, а значит, по его мнению, закон не нарушен. Он полагал, что «в статье 101 Закона об исполнительном производстве закреплены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Однако это не предполагает, что в отношении указанных в названной статье доходов не могут быть приняты меры по обеспечению исполнения решения суда».

Так считать нельзя, объяснил Верховный суд России. «При исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения денежными средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание», подчеркивается в специальном обзоре судебной практики Верховного суда, посвященном исполнению банками документов о принудительном взыскании долга.

В свою очередь первый заместитель заведующего Бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова пояснила, что от блокировки защищен не весь счет, а только алименты. «Положениями статьи 101 Закона об исполнительном производстве установлены виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. В перечень таких доходов включены и денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, - сказала она. - То есть законодатель ограничивает только списание таких денежных средств, но списание иных денежных средств со счета может производиться в порядке, установленном законом».

Следовательно, по ее словам, счет арестовать возможно только в части иных денежных средств, не отнесенных к выплачиваемым в качестве алиментов. «Арест счета представляет собой "обездвиживание" денежных средств и последующее их списание, а не общую блокировку распоряжения счетом, как следствие, гражданин - владелец счета - имеет право пользоваться счетом в части поступающих алиментов, а остальные денежные средства будут списываться в погашение задолженности в пределах, установленных статьей 99 Закона об исполнительном производстве», - пояснила Валентина Петрова.

Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий список защищенных социальных выплат. Иммунитет от взыскания будет распространяться и на любые разовые социальные выплаты, установленные президентом России или правительством.

Как пояснила заместитель главы Минтруда РФ Ольга Баталина, в список добавлены все выплаты, которые направлены на социальную поддержку граждан и вводятся актами правительства РФ или указами президента РФ, а также поддержка малообеспеченных беременных женщин и государственная социальная помощь, в том числе в виде социального контракта. Соответственно, на все защищенные выплаты будет распространяться правовая позиция Верховного суда, что их нельзя не только удержать, но и заморозить.