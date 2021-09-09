Общество

В Псковской области десантники остановили условного противника в рамках учений «Запад-2021»

Стратегические учения «Запад-2021» продолжаются сегодня, 12 сентября, на полигоне «Струги Красные» в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Учения еще не закончились, прошел только очередной этап, - рассказал командир 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин. - До этого дивизия уже выполнила ряд задач по десантированию парашютным способом в ночное время, потом совершили рейд, захватили выявленные объекты противника <...> и овладели указанным рубежом. На указанном рубеже выполнили задачу по недопущению выхода из района блокирования незаконных вооруженных формирований. Дивизия задачу выполнила, противник остановлен и перешел в бегство».

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Говоря о проведенном десантировании в ночное время, Сергей Чубарыкин отметил: «Уникальность состоит в том, что очень тяжело ночью ориентироваться как на земле, так и в воздухе. А в воздухе, чтобы выполнить свою задачу, десантник должен видеть, где находятся его боевые друзья, чтобы не допустить схождения, спуститься на парашюте до земли и после этого выполнить задачу. В ночное время без приборов ночного видения такую задачу не выполнить. Сейчас не только они у нас есть, но и современные средства навигации, которыми оснащены все боевые машины и каждый десантник».

По его словам, «Запад-2021» — это венец подготовки, в том числе и 76-ой дивизии. «До этого мы провели ряд учений по развертыванию системы управления, с подразделениями боевого, материально-технического и медицинского обеспечения. В ходе года выполняли ряд задач — командно-штабные учения и тренировки, приняли участие в совместном стратегическом учении с войсками Южного военного округа, апогей всего вы можете наблюдать сейчас на учениях "Запад-2021"», - отметил командир псковской дивизии.

Напомним, кроме российских и белорусских военных в совместных действиях на «Западе» участвуют военнослужащие Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка представлены оперативными группами офицеров, которые вошли в состав штаба учений. В качестве наблюдателей в «Западе-2021» участвуют военнослужащие Китая, Вьетнама и Мьянмы. Всего в составе созданной коалиционной группировки войск в учениях от указанных стран принимают участие около двух тысяч военных.

Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.