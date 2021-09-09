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За сутки в Псковской области выявили 98 случаев коронавируса, два человека скончались

Общество

За сутки в Псковской области выявили 98 случаев коронавируса, два человека скончались

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Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области, общее число умерших возросло до 715. Статистику обновил официальный телеграм-канал региона. За прошедшие сутки провели 1480 тестов и выявили 98 новых случаев заражения COVID-19. За весь период наблюдений в Псковской области заболели 48 073 человека. Выздоровели 41 680 человек (+88 за сутки). Статистика заболеваемости в муниципалитетах: Псков – 16789

Великие Луки – 7780

Бежаницкий район – 512

Великолукский район – 1171

Гдовский район – 770

Дедовичский район – 1119

Дновский район – 378

Красногородский район – 431

Куньинский район – 454

Локнянский район – 333

Невельский район – 1883

Новоржевский район – 678

Новосокольнический район – 1280

Опочецкий район – 1299

Островский район – 2209

Палкинский район – 500

Печорский район – 869

Плюсский район – 853

Порховский район – 1445

Псковский район – 3939

Пустошкинский район – 478

Пушкиногорский район – 574

Пыталовский район – 562

Себежский район – 807

Стругокрасненский район – 606

Усвятский район – 308

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.