За сутки в Псковской области выявили 98 случаев коронавируса, два человека скончались

Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области, общее число умерших возросло до 715. Статистику обновил официальный телеграм-канал региона.
За прошедшие сутки провели 1480 тестов и выявили 98 новых случаев заражения COVID-19. За весь период наблюдений в Псковской области заболели 48 073 человека. Выздоровели 41 680 человек (+88 за сутки).
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков – 16789
Великие Луки – 7780
Бежаницкий район – 512
Великолукский район – 1171
Гдовский район – 770
Дедовичский район – 1119
Дновский район – 378
Красногородский район – 431
Куньинский район – 454
Локнянский район – 333
Невельский район – 1883
Новоржевский район – 678
Новосокольнический район – 1280
Опочецкий район – 1299
Островский район – 2209
Палкинский район – 500
Печорский район – 869
Плюсский район – 853
Порховский район – 1445
Псковский район – 3939
Пустошкинский район – 478
Пушкиногорский район – 574
Пыталовский район – 562
Себежский район – 807
Стругокрасненский район – 606
Усвятский район – 308
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.