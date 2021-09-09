Общество

Россиян предупредили о приходе настоящей осени

Понедельник станет последним теплым днем для жителей Центральной России, после чего наступит настоящая осень. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, новая неделя начнется с летней погоды. Днем столбики термометра поднимутся до 20-25 градусов, однако в теплом секторе циклона ожидаются локальные дожди и мозаичные грозы.

Во вторник в регион придет холодный атмосферный фронт и приведет за собой воздушные массы полярного происхождения. В результате дневные температуры понизятся сразу на десять градусов, а порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду.

«…По старому календарю как раз 14-го сентября наступал первый день осени и новый год! Именно в этот день Семен-Летопроводец провожал лето», - цитирует эксперта РИА Новости.

В последующие три дня немного потеплеет, однако показатели вряд ли достигнут многолетней нормы сентября. Так, минимальная температура в ночное время составит два-семь градусов тепла, а днем — 9-14 градусов, уточнил Тишковец.

К выходным дням погода испортится из-за дождливых атлантических циклонов с Запада, и днем воздух прогреется только до десяти градусов.

Таким образом, сентябрь в этом году не сможет закрыть образовавшуюся температурную брешь и, скорее всего, останется холодным, заключил Тишковец.