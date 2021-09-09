Общество

Псковский губернатор опроверг слухи о спецпропусках для посещения нового мемориала Александру Невскому

На разговоры в Сети о необходимости специального пропуска для посещения нового мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района, отреагировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Напомним, памятник был торжественно открыт 11 сентября, в церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и патриарх Московский и все Руси Кирилл.

После этого в интернете стала появляться информация о том, что желающим увидеть монумент потребуются спецпропуска, поскольку новый памятник находится в приграничной зоне. В частности, в комментариях к одному из постов главы региона в Instargam псковичка написала: «Официально надо пропуск, возьмите сразу на три района: Гдовский, Печорский и Псковский. Талабы тоже относятся к погранзоне, вдруг когда-нибудь соберетесь».

Михаил Ведерников сразу же опроверг эту информацию: «Пропуск не нужен».