Общество

Юнармейцы приняли участие в освящении храма Александра Невского в Пскове

Юнармейцы приняли участие в освящении храма князя Александра Невского в Пскове после реставрации 12 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Юнармии».

Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»

«Духовно-нравственная составляющая, наряду с патриотическим воспитанием, должна строиться на духовно-богатой истории России и Псковской области», - отметил иерей Сергий Попов.

Чин освящения и праздничную божественную литургию в храме провел митрополит Псковский и Порховский Тихон, сослужили митрополиту настоятель храма митрофорный протоиерей Олег Тэор и местное духовенство.

Юнармейцы помогли в организации ярмарки для горожан и побывали на службе в храме.

По окончании богослужения у стен храма престольное торжество продолжилось праздничной программой - для всех гостей выступили храмовые хоры и духовой оркестр 76-й дивизии ВДВ. Также при храме работала выставка-ярмарка, для всех собравшихся организовали сладкие угощения и полевую кухню.