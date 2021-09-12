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Общество

В псковской школе при СИЗО посвятили классный час памяти жертв терактов

13.09.2021 10:56|ПсковКомментариев: 0

Мероприятие, посвященное памяти жертв теракта, который произошел 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, состоялось в учебно-консультационном пункте вечерней школы при следственном изоляторе №1 в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. По ее словам, в ходе классного часа учащиеся посмотрели презентацию о событиях крупнейшего мирового теракта «11/9» и узнали, что в нем погибли почти 3 000 человек.

В диалоге ученики также вспомнили трагические события, которые произошли и в России: террористические акты на Дубровке, в Буденновске, в школе Беслана.

«Нам необходимо помнить события террористических актов. Помнить, чтобы разделить боль ни в чем не повинных жертв. Помнить, чтобы не допустить такой трагедии», - отметила Наталья Афанасьева.

Теги: #псков #терроризм #СИЗО
Источник: Псковская Лента Новостей
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