Общество

Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг «Почты России»

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг в отделениях «Почты России», включая обеспечение граждан лекарствами и получение госуслуг. Как передает «Интерфакс», поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с акционерным обществом "Почта России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи акционерного общества "Почта России", в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения гражданами в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг», - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения - 1 ноября 2021 года.