Общество

Путин поручил внести в законы изменения для защиты соцвыплат от списаний

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ РФ к 1 февраля внести изменения в законы для защиты социальных выплат от списаний с банковских счетов граждан. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа)», - говорится в перечне, передает РИА Новости.

Срок выполнения поручения - 1 февраля 2022 года.

Банку России рекомендовано организовать взаимодействие с кредитными организациями в целях обеспечения возврата гражданам социальных выплат, списанных этими организациями со счетов в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа).

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 1 ноября, далее – один раз в квартал. Ответственной назначена председатель Банка России Эльвира Набиуллина.