Общество

Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко заразился коронавирусом

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко заразился коронавирусом. Как политик сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей, с 11 сентября он лечится в Псковской областной инфекционной больнице.

По словам персека обкома, он почувствовал легкое недомогание, в связи с чем сделал тест, и он оказался положительным. Болезнь протекает в легкой форме. В частности, у Петра Алексеенко насморк. В больнице ему обеспечивают все необходимое лечение — уколы и таблетки.

Лидер псковских коммунистов также уточнил, что ранее сделал прививку от коронавируса. Он надеется, что через несколько дней его выпишут. «Но буду сидеть дома - из-за карантина никуда нельзя будет выходить», - уточнил Петр Алексеенко.

Он также выразил уверенность, что его болезнь никак не отразится на предстоящих выборах. «Основная работа уже сделана, избирательный штаб работает, осталась финишная прямая», - заключил первый секретарь обкома КПРФ.