Общество

Братскую могилу красноармейцев в деревне Чертова Гора благоустроят до 30 ноября

Братскую могилу красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны, в деревне Чертова Гора Пушкиногорского района благоустроят до 30 ноября. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит возвести стены из красного кирпича с нишей для мемориальных плит, установить звезду Вечного огня со встроенной горелкой, мемориальные плиты и провести иные работы, предусмотренные техническим заданием.

Начальная цена контракта на благоустройство объекта культурного наследия регионального значения составляет 2 млн 740 тысяч рублей.

Напомним, там же похоронен подполковник Федор Ермолаев - командир 760 стрелкового полка 208 стрелковой дивизии.