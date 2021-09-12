В Псковском районе названы победители ярмарки «Осень-2021»

Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района «Осень-2021» состоялась в минувшую субботу, 11 сентября. Впервые местом ее проведения стала территория у ТДЦ «Fjord Plaza». Более 150 производителей и переработчиков сельхозпродукции, торговых организаций и фермерских хозяйств из разных волостей района представили свою продукцию на ярмарке.
С открытием ярмарки участников и гостей поздравили глава района Наталья Федорова, председатель районного Собрания Андрей Неофитов, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников. Наталья Федорова подчеркнула, что сельскохозяйственная ярмарка Псковского района впервые проходит на территории муниципалитета - ранее она проводилась в центре города Пскова. «Отличная погода, большой выбор продукции», - оценила она.
Традиционно на районной ярмарке было много меда, рыбы, мяса, овощей, фруктов и выпечки. Кроме того, посетители ярмарки могли приобрести разнообразные изделия ручной работы: игрушки, всевозможные украшения и аксессуары, кованые изделия.
Конкурсная комиссия оценила лучших производителей по четырем номинациям:
Всех победителей наградили дипломами и ценными подарками.
Кроме того, за активное участие в ярмарке дипломами наградили:
На ярмарке также состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей Псковского района.