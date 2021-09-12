Общество

В Псковском районе названы победители ярмарки «Осень-2021»

Сельскохозяйственная ярмарка Псковского района «Осень-2021» состоялась в минувшую субботу, 11 сентября. Впервые местом ее проведения стала территория у ТДЦ «Fjord Plaza». Более 150 производителей и переработчиков сельхозпродукции, торговых организаций и фермерских хозяйств из разных волостей района представили свою продукцию на ярмарке.

С открытием ярмарки участников и гостей поздравили глава района Наталья Федорова, председатель районного Собрания Андрей Неофитов, депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников. Наталья Федорова подчеркнула, что сельскохозяйственная ярмарка Псковского района впервые проходит на территории муниципалитета - ранее она проводилась в центре города Пскова. «Отличная погода, большой выбор продукции», - оценила она.

Традиционно на районной ярмарке было много меда, рыбы, мяса, овощей, фруктов и выпечки. Кроме того, посетители ярмарки могли приобрести разнообразные изделия ручной работы: игрушки, всевозможные украшения и аксессуары, кованые изделия.

Конкурсная комиссия оценила лучших производителей по четырем номинациям:

сельскохозяйственные предприятия : 1 место — ОПХ «Родина» и ФРУП «Каложицы», 2 место — СПК (Колхоз) «Передовик», 3 места — ЗАО «Агрофирма «Победа».

: 1 место — ОПХ «Родина» и ФРУП «Каложицы», 2 место — СПК (Колхоз) «Передовик», 3 места — ЗАО «Агрофирма «Победа». пищевая перерабатывающая промышленность : 1 место — ООО «ПсковАгроИнвест», 2 место — Псковское РайПО, 3 место — ООО «Племрепродуктор Назия».

: 1 место — ООО «ПсковАгроИнвест», 2 место — Псковское РайПО, 3 место — ООО «Племрепродуктор Назия». крестьянские, фермерские и личные подсобные хозяйства : 1 место — Захаренков Вячеслав Николаевич, 2 место — Логинова Галина Алексеевна, 3 место — Алексеев Алексей Григорьевич.

: 1 место — Захаренков Вячеслав Николаевич, 2 место — Логинова Галина Алексеевна, 3 место — Алексеев Алексей Григорьевич. «Ветеранское подворье» и мастера художественного творчества: 1 место — Терентьев Анатолий Николаевич, 2 место — Кольцов Вячеслав Юрьевич, 3 место — Шумкина Раиса Ивановна.

Всех победителей наградили дипломами и ценными подарками.

Кроме того, за активное участие в ярмарке дипломами наградили:

ООО «Балт-Фиш плюс»;

СХПК «Загорье»;

Осипову Евгению Александровну;

Пшеницу Нелю Владимировну;

Подопросветову Надежду Алексеевну;

Михайлову Нину Анатольевну.

На ярмарке также состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов и исполнителей Псковского района.