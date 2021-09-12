Общество

В дни выборов псковские школьники смогут отправиться в поход

Школам в Псковской области предлагают несколько форм организации учебно-воспитательного процесса в дни голосования с 17 по 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

В ряде школ Псковской области в дни голосования будут находиться избирательные участки. В профильном комитете отметили, что в таких школах учебно-воспитательный процес будет организован с учетом разделения потоков, а также с применением следующих форм:

проведение учебных занятий с разделением потоков обучающихся и граждан через разные входы в здание с установкой дополнительного поста охраны, на разных этажах, блоках и т. д.,

проведение «Уроков здоровья»,

организация экскурсий, спортивных соревнований и походов,

день домашней самоподготовки (подготовка рефератов, докладов, презентаций на выбранную тему),

проведение воспитательных мероприятий на базе Домов детского творчества, Детских школ искусств, библиотек, Домов культуры.

«Решение по формам организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях принимается руководителями этих организаций с учетом мнения родителей», - добавили в региональном комитете по образованию.