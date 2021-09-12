Общество

Издание учебника, в котором россиянка нашла ссылку на порносайт, приостановили

Издательство «Просвещение» начало проверку содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку после сообщений, что на размещенном в учебнике изображении якобы есть ссылка на порносайт. Издание и распространение печатной версии учебника приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Просвещение».

Ранее в СМИ появились сообщения, что в учебнике английского языка для шестого класса родители школьников нашли ссылку на порноресурс на одном из изображений.

Смотрите также Россиянка нашла в школьном учебнике ссылку на порносайт

«Издательством "Просвещение" на основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника», - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в организации, электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам, решено приостановить издание и распространение нынешней печатной версии учебника.

«Издательство "Просвещение" принимает все необходимые меры, а также изучает возможность замены данной версии учебника. Также издательством "Просвещение" было инициировано обращение в Роскомнадзор с просьбой осуществить блокировку указанного в иллюстрации сайта на территории РФ», - добавили в пресс-службе.

Минпросвещения РФ проверит учебник английского, в котором родители нашли ссылку на порносайт, ситуация будет поставлена на вид экспертам, сообщает пресс-служба ведомства.