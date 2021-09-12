Издание учебника, в котором россиянка нашла ссылку на порносайт, приостановили

Издательство «Просвещение» начало проверку содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку после сообщений, что на размещенном в учебнике изображении якобы есть ссылка на порносайт. Издание и распространение печатной версии учебника приостановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Просвещение».
Ранее в СМИ появились сообщения, что в учебнике английского языка для шестого класса родители школьников нашли ссылку на порноресурс на одном из изображений.
«Издательством "Просвещение" на основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника», - рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в организации, электронный формат учебника уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам, решено приостановить издание и распространение нынешней печатной версии учебника.
Минпросвещения РФ проверит учебник английского, в котором родители нашли ссылку на порносайт, ситуация будет поставлена на вид экспертам, сообщает пресс-служба ведомства.