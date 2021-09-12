Общество

Аппарат компьютерной томографии псковской инфекционки находится на техобслуживании

Аппарат компьютерной томографии (КТ) Псковской областной инфекционной больницы находится на техническом обслуживании. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте больницы.

«Исследования в усиленном режиме в течение года с помощью аппарата компьютерной томографии (КТ) главного корпуса Псковской областной инфекционной больницы, находящегося на улице Доставалова, 14 в Пскове, потребовало его планового гарантийного технического обслуживания. В текущем периоде в работе учреждения аппарат не используется», - говорится в сообщении.

В связи с необходимостью дальнейшего оказания медицинских услуг пациентам стационара КТ-исследования временно проводятся на втором аппарате в соседнем здании детского корпуса учреждения.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим отнестись с пониманием к временным дискомфортным условиям следования на диагностику», - добавили в Псковской инфекционке.